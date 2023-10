Exposição gratuita no CCBNB destaca história de corpos dissidentes

Abertura da exposição "Campo de Passagem: Movimento Ondulatório" acontecerá na quarta-feira, 1º. Mostra segue com visitação gratuita até dezembro

A exposição "Campo de Passagem: Movimento Ondulatório" será inaugurada nesta quarta-feira, 1º, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) com apresentações da cantora Ana Lu Dias e da DJ Bugzinha.

A mostra do artista visual e designer cearense M. Dias Preto surge a partir do livro "Campo de Passagem" (2020) e apresenta 80 trabalhos divididos nas linguagens da fotografia, colagem, desenho, instalação e audiovisual.

