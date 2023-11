Denis Lacerda estreia solo de humor no Teatro Dragão do Mar

O ator e comediante cearense Denis Lacerda realizará seu primeiro espetáculo de comédia stand-up. Intitulada “Intacta”, a obra estreia no Teatro Dragão do Mar no sábado, 11, e fica em curta temporada no equipamento cultural. No palco, o artista "dividirá" a cena com sua drag queen Deydianne Piaf para contar histórias de sua vida.

O espetáculo será apresentado também no domingo, 12, e no fim de semana seguinte, nos dias 18 e 19, sempre às 20 horas. Os ingressos estão à venda no site Sympla e nas bilheterias do teatro por valores a partir de R$ 25, com opção de entrada solidária, na qual é paga uma quantia menor pelo bilhete mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível.

Esse será mais um trabalho teatral de Denis Lacerda, porém o primeiro solo de comédia dividindo cena com sua drag queen Deydianne Piaf. Ele construiu o coletivo As Travestidas junto com Silvero Pereira e também fez parte da Cia. Cearense de Molecagem. No cinema, participou de filmes como “Shaolin do Sertão” e “Cine Holliúdy”.

Intacta

Quando : dias 11, 12, 18 e 19 de novembro, às 20 horas

: dias 11, 12, 18 e 19 de novembro, às 20 horas Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 35 (ingresso solidário com a doação de 1kg de alimento não-perecível); vendas no Sympla e na bilheteria

: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 35 (ingresso solidário com a doação de 1kg de alimento não-perecível); vendas no Sympla e na bilheteria Mais informações: @deydiannepiaf no Instagram

