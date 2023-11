De Laerte a Racionais: Enem destaca artistas do cenário nacional

Logo nas capas dos cadernos de provas distribuídos para mais de 3,9 milhões de estudantes, era possível encontrar frases de canções do Racionais MC’s - um dos maiores grupos de rap do Brasil formado por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay.

A edição do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) em 2023 contemplou a produção artística nacional em muitas dimensões. O primeiro dia de aplicação da prova com questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas e a Redação aconteceu neste domingo, 5, e trouxe citações a obras que compõem o cotidiano de muitos brasileiros.

Já no caderno de cor branca, o verso foi “ Até do lixão nasce flor ”, da música “Vida loka (parte 1)”.

O verso escolhido na prova azul foi “ Você é do tamanho do seu sonho ”, da canção “Eu sou mais você”.

A utilização e transcrição das frases pelos alunos faz parte de um sistema de segurança do vestibular que permite avaliar se o participante que realizou a prova é ele mesmo. A frase da capa do caderno deve ser copiada na folha de gabarito.

Tirinha da caturnista Laerte Crédito: Reprodução / Twitter

Texto do poeta e educador social Baticum Proletário, que atua na periferia de Fortaleza com projeto social que promove batalhas de rimas, slams e saraus, também foi abordado em uma questão de interpretação sobre os impactos do racismo estrutural nas juventudes.

Questão com poesia do educador social Baticum Proletário Crédito: Reprodução / WhatsApp do O POVO

As canções do cantortambém foram citadas em duas questões de interpretação do exame. As músicas "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos" serviram como suporte para análise do cântico apontado comoda torcida do Fluminense contra o Flamengo.