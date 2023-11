Enem 2023: gabarito extraoficial do primeiro dia de provas; veja

O gabarito extraoficial do Enem 2023 é disponibilizado pelo Sistema Farias Brito; confira os resultados

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi encerrado neste domingo, 5, às 19 horas (horário de Brasília), com o seu gabarito extraoficial já divulgado pelo Sistema Farias Brito (SFB).

No total, o início do exame incluiu 90 questões de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas, além de redação em modelo dissertativo-argumentativo. A correção preliminar das respostas foi realizada pelos professores da organização de ensino Farias Brito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gabarito oficial do exame será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a partir do dia 24 de novembro.