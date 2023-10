Filme com Vera Holtz ganha pré-estreia no Cineteatro São Luiz

O filme “Tia Virgínia” irá ganhar pré-estreia no Cineteatro São Luiz nesta sexta-feira, 27. Com sessão especial marcada para iniciar às 19 horas, o evento em Fortaleza terá participação de Vera Holtz, protagonista do longa-metragem, e de Fábio Meira, diretor do filme.

Em “Tia Virgínia”, a atriz interpreta a personagem principal, uma mulher de 70 anos de idade que nunca casou e também não teve filhos. As atrizes Arlete Salles e Louise Cardoso vivem Vanda e Valquíria, respectivamente, irmãs de Virgínia que a convencem a mudar de cidade para cuidar da mãe que é idosa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Vera, Arlete e Louise, o elenco do longa-metragem é formado por Antônio Pitanga, Vera Valdez, Amanda Lyra, Daniela Fontan e Iuri Saraiva. A estreia nacional de “Tia Virgínia” está marcada para o dia 9 de novembro.