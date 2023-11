Morre Elizângela: relembre carreira da atriz na música

Com um currículo na atuação extenso, Elizângela integrou o elenco de “Roque Santeiro” (1975), “Pedra sobre Pedra” (1992), “Éramos Seis” (1994), “O Clone” (2001), “ Senhora do Destino ” (2004), “Ti Ti Ti” (2010), “Salve Jorge” (2012), “A Força do Querer” (2017) e “A Dona do Pedaço” (2019).

Em 1978, a artista lançou “Pertinho de Você”, composição do produtor musical Hugo Bellard, que ficou entre as mais tocadas no Brasil por 52 semanas seguidas. Com o sucesso, Elizângela recebeu o Disco de Ouro, além dos troféus: Prêmio Villa Lobos, por Disco mais vendido no Brasil, e Melhores do Ano Revista Contigo!, por Cantora Revelação do Ano.

A carioca também teve canções na trilha sonora de novelas da Globo: "Ele ou Você", na novela “Pecado Rasgado”, de 1978; e "Coisas do Amor", em “Marrom Glacê”, de 1979.

“Hoje eu poderia estar rica se tivesse continuado na música, mas estou realizada com o caminho que escolhi. O meu lado cantora está quietinho lá atrás e é melhor deixar assim”, comentou ao site.

