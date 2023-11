Morre atriz Elizângela aos 68 anos de idade

“A Prefeitura Municipal de Guapimirim lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizângela. Na primeira, Elizângela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios , e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", diz a nota.

De acordo com o comunicado divulgado pelo G1, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória (PCR), após ser atendida pelas equipes do Samu.

Segundo o portal, a atriz de “A força do querer”, “Jogo da Vida”, “O Clone” e outras novelas da Rede Globo tentou ser reanimada durante o trajeto até a emergência do hospital, mas não houve êxito.



Morre Elizângela: atriz já havia sido internada anteriormente

No ano de 2022, a atriz Elizângela havia sido internada em estado grave devido sequelas respiratórias da covid-19. Na época, a Prefeitura de Guapimirim informou que a artista chegou no Hospital Municipal José Rabello de Mello “passando muito mal” e quase foi entubada.

No mesmo ano, a atriz natural do Rio de Janeiro foi retirada do elenco de “Travessia” após ter se recusado a tomar a vacina contra a covid-19. A artista deveria ter apresentado o passaporte que comprove todas as doses no início de junho. Por causa disso, Luci Pereira foi colocada no papel.



Em publicações nas redes sociais, Elizângela chegou a comparar a vacinação com um estupro. “Penetração forçada sem consentimento... É estupro”, escreveu na legenda de uma foto de seringa à época.

Morre Elizângela: relembre trajetória da atriz

Elizângela do Amaral Vergueiro iniciou sua carreira na atuação ainda criança, após integrar o elenco dos programas infantis “Essa Gente Inocente” e “Capitão Furacão”. Conhecida por seus papéis de comédia, a atriz ganhou reconhecimento em 1977, com a novela “Locomotivas”.

A artista de 68 anos de idade recebeu diversos prêmios durante sua trajetória na atuação, como o Troféu Top of Business de Melhor Atriz, em 2012, além do Prêmio Extra de Melhor Atriz Coadjuvante e Melhores do Ano NaTelinha com Melhor Atriz Coadjuvante, ambos em 2017.