Patrícia Ramos denuncia ex-marido por agressão, furto e perseguição

A denúncia foi registrada nesta segunda-feira, 30, pelos advogados Alexandre Rangel e Ingryd Souza. A apresentadora também pediu uma medida protetiva para que Diogo não faça contato ou se aproxime dela ou da família.

“Foi requerido pelos advogados, mediante provas apresentadas e risco iminente, o pedido de medida protetiva, apreciado e deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação”, informa.

Em suas redes sociais, Diego publicou uma nota assinada por seus advogados afirmando que irá se pronunciar em breve.

“Diante das recentes denúncias veiculadas na mídia, a assessoria jurídica do empresário Diogo Vitório informa que todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno. Desde já, no entanto, reitera que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Por fim, seguimos confiando na justiça e temos a certeza que a verdade logo aparecerá”, afirma.

Defesa de Diogo Vitório, ex-marido de Patrícia Ramos Crédito: Reprodução / Instagram

Separação de Patrícia Ramos e Diogo Vitório

A separação do casal aconteceu em maio deste ano. Em publicação no Instagram, os dois anunciaram o término. Na época, Patrícia disse que a situação foi um ‘baque’.