Estreias no cinema em novembro de 2023: veja programação

O mês de novembro será marcado por grandes lançamentos do cinema, desde os sucessos norte-americanos até obras nacionais. Um dos destaques é novo filme da saga 'Jogos Vorazes', A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, dirigido por Francis Lawrence e protagonizado por Tom Blyth e Rachel Zegler. Pensando nisso, O POVO traz os principais lançamentos do cinema no mês de novembro para marcar na agenda. Confira as estreias do cinema em novembro de 2023 Não Abra! Neste terror, a adolescente Sam (Megan Suri) lida com os conflitos entre sua origem indiana e a vida nos EUA, e acidentalmente liberta uma antiga entidade demoníaca de um jarro que jamais deveria ter sido aberto. À medida que o mal se alimenta dos seus piores medos, Sam precisará desvendar segredos ancestrais para tentar salvar sua vida e a de todos ao seu redor.

Estreia: 2 de novembro Taylor Swift: The Eras Tour Esse é o filme-concerto que documenta a Turnê The Eras, de Taylor Swift. O público vai poder assistir ao show, gravado em Los Angeles, com as imagens deslumbrantes deste marco histórico nas telonas. Mas atenção: o filme só estará em cartaz até o dia 12 de novembro. Estreia: 3 de novembro As Marvels

No novo filme da Capitã Marvel, Carol Danvers (Brie Larson), tomou de volta sua identidade dos Kree tiranos e se vingou da Inteligência Suprema, mas consequências não imaginadas fazem Carol ter que carregar o peso de um universo desestabilizado. Estreia: 9 de novembro

Nina: A Heroína dos Sete Mares Nessa animação baseada na Mitologia Grega, Nina é uma ratinha aventureira que sonha em se tornar uma grande heroína. Ao lado de seu fiel companheiro, o gato Sam, ela decide ajudar o velho herói Jasão e seus soldados a salvar a cidade de Yolcos da fúria de Poseidon. Mesmo que todos ao seu redor duvidem dela, Nina está decidida a provar que tem coragem de sobra para embarcar nesta missão pelos 7 mares e proteger a sua cidade. Estreia: 9 de novembro Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes O filme mostra os eventos anteriores ao filme protagonizado por Jennifer Lawrence. No retorno aos Jogos Vorazes, anos antes de se tornar o tirânico presidente de Panem, Coriolanus Snow (Tom Blyth) aos 18 anos vê uma chance de mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), a garota tributo do empobrecido Distrito 12.

Estreia: 15 de novembro Napoleão

Protagonizado por Joaquin Phoenix, o filme apresenta um olhar pessoal sobre as origens do líder militar francês e sua ascensão rápida e implacável ao imperador, visto através do prisma do relacionamento viciante e volátil de Napoleão com sua esposa e um amor verdadeiro, Josephine (Vanessa Kirby).