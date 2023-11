Sucesso no YouTube, MC Divertida fará apresentações em Fortaleza

A influencer MC Divertida, que é sucesso no YouTube, fará apresentações pela primeira vez em Fortaleza. Os shows acontecerão no Theatro Via Sul, no dia 4 de novembro, com sessões às 11 horas e às 17 horas.

Com coreografias, duelos de passinhos e músicas que abordam a empatia, respeito e amizade, o show contará com momentos de interação com a plateia.

“Estou com muita expectativa. Minha primeira viagem foi para Fortaleza e faz muitos anos que não vamos. Recebo muito carinho das pessoas da Cidade”, conta MC Divertida.