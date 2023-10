José Augusto realiza show em dezembro em Fortaleza; saiba mais

José Augusto realiza show em dezembro no Ideal Clube Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor e compositor José Augusto tem um show marcado para celebrar o fim de mais um ano. Um dos prestigiados nomes da MPB se apresenta no dia 9 de dezembro, a partir das 21 horas, no palco do Ideal Clube, em Fortaleza. O espetáculo "Um Brinde ao Amor” contará com novas canções do cantor e com sucessos como "De que Vale Ter Tudo na Vida", "Chuva de Verão", "Fantasia", “Separação”, "Querer é Poder (Sonho Meu)" e "Aguenta Coração". As canções na voz de José Augusto já foram trilha sonora de novelas da Rede Globo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui