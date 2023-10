Caravana Rogaciano Leite ocorre em dezembro em Fortaleza

O objetivo do festival é fortalecer a cultura e economia local, além de divulgar o centenário do poeta brasileiro

Nos dias 1º e 2 de dezembro, Fortaleza recebe a primeira edição da “Caravana Rogaciano Leite - Festival de Arte e Poesia" , com apresentações musicais, oficinas e feira literária itinerante para todas as idades, gratuito.

A caravana já passou por Arcoverde, em Pernambuco, e tem agenda para Itapetim, São José do Egito e seu encerramento na Capital. A ideia é inserir o evento na programação cultural das cidades envolvidas e criar um calendário anual permanente.

O projeto é idealizado por Helena Roraima, filha de Rogaciano, produção de Carol Rosa e liderada pela artista Kelly Rosa, que fará uma apresentação musical e poética do espetáculo “O Poeta e a Rosa”, sobre a obra do autor.

Quem foi Rogaciano Leite

Foi um poeta e jornalista brasileiro, filho de agricultores, que saiu de casa aos 15 anos para distribuir sua poesia pelo Brasil. Formou-se em Letras Clássicas em 1949. Também foi locutor, radialista, cronista, cantor, compositor, promotor de eventos, pesquisador.

Poeta versátil, Rogaciano Leite compunha brilhantemente sua poesia em todos os estilos poéticos, sendo um ás no improviso, capaz de compor 18 sonetos seguidos com um mote.



Rogaciano é autor das letras das músicas: "Cabelos Cor de Prata", "Recado", "Cantar e Sorrir", "A Volta de Maringá", "Pergunte a ela", "Ceará Selvagem", "Poema da Minha Terra", "Na praia e valsa Emília". Faleceu no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, no dia 07.10.1969, vítima de infarto do miocárdio.

Caravana Rogaciano Leite - Festival de Arte e Poesia



Quando: 1º e 2 de dezembro



1º e 2 de dezembro Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)



Centro Cultural Banco do Nordeste (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito



