Cine Ceará exibe filmes selecionados para o Prêmio Enel de Sustentabilidade

A programação acontecerá no dia 7 de dezembro, às 14 horas, no Cinema do Dragão

O Prêmio Enel de Sustentabilidade, realizado pelo 32° Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema, em parceria com a empresa Enel, acontecerá na próxima quarta-feira, 7, às 14 horas, no Cinema do Dragão. Serão exibidos pela primeira vez cinco curtas-metragens cearenses com o tema “Para um amanhã melhor”.

Os cinco curtas foram selecionados para o Prêmio Enel de Sustentabilidade, voltado para filmes captados em aparelhos celulares e dispositivos móveis. Após a exibição, será anunciado o filme vencedor, que receberá o prêmio de R$ 3 mil.

Confira os filmes exibidos

“Brasis em resistência: a pulsante luta pela sustentabilidade”, docu-ficção de Emily Landunica

“Com ela eu aprendi”, ficção de Nathália Fiuza

“Finita”, filme de arte de Anna Beatriz Gomes

“Monstros marinhos do oeste”, ficção de Wesjley Maria

“Um sopro de luz”, animação stop motion de Fernando Lima

Os curtas foram avaliados por uma comissão julgadora composta por membros da organização do Cine Ceará e da Casa Amarela Eusélio Oliveira, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Também será exibido “Ópera Sem Ingresso”, de Andreia Pires, curta-metragem vencedor da Mostra Olhar do Ceará, desta edição do Cine Ceará.

Sobre o 32º Cine Ceará

O 32º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema é uma realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial da Cultura, da Associação Cultural Cine Ceará e da Bucanero Filmes. Tem o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult Ceará) e da Universidade Federal do Ceará, via Casa Amarela Eusélio Oliveira.

Prêmio Enel de Sustentabilidade “Para um amanhã melhor”

Exibição dos curtas selecionados e anúncio do vencedor no dia 07 de dezembro, às 14h, no Cinema do Dragão. Os filmes terão exibição também, de 1º a 7 de dezembro, no site do Cine Ceará e no canal do festival no Youtube.

Acesso gratuito.

