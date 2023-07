Mãe viraliza após chorar assistindo estreia do filho na televisão

O jovem é estudante de jornalismo e fez sua primeira aparição em uma emissora do Piauí

Uma mulher viralizou nas redes sociais após comemorar a primeira participação de seu filho na televisão, durante a tarde da última terça-feira, 18, no Piauí. Dona Maria, como foi identificada, é mãe de Wellington Oliveira, estudante de jornalismo e agora repórter do “Programa da Tarde”, da Rede Meio Norte.

Ao saber da estreia do filho na tv, Maria reuniu vários colegas de trabalho para prestigiar o jovem. Logo nos primeiros minutos da participação de Wellington, a mãe, muito emocionada, começa a chorar e dar pulos de alegria pela conquista. Toda a cena foi filmada pelos amigos de Maria na concessionária onde ela trabalha e logo se espalhou na internet.

Leia Mais Reabertura de fábrica no Paraná reduzirá importação de fertilizantes

Maior festival do teatro universitário começa nesta quarta no Rio

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em suas redes sociais, Wellington, que cursa jornalismo pelo Fies, também comentou o primeiro dia na nova empreitada e agradeceu à mãe pelo apoio. “Foram longos anos acompanhando a programação da Rede Meio Norte e vendo esse cenário que é a redação apenas da TV e, hoje eu tive a honra de estar lá ao vivo levando notícia e virando notícia. Emoção e NERVOSISMO me consumiram mas alcancei meu primeiro objetivo. Obrigado mãe, vencemos!”.

A emissora a qual pertence o programa também repercutiu o assunto e publicou um vídeo dos dois no qual a mãe, já mais calma, comenta a situação. “Tô muito feliz, orgulhosa do meu filho a primeira vez estreando na televisão. Parabéns meu amor da minha vida", comenta Maria abraçada com o filho.