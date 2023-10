Pinacoteca do Ceará realiza ateliê com Garcia e Descartes Gadelha

Ateliê do Pirambu é promovido gratuitamente pela Pinacoteca do Ceará. Atividade conta com a participação dos artistas Garcia e Descartes Gadelha

A Pinacoteca do Ceará, parte da rede de equipamentos da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult - CE), promove nova edição do Ateliê do Pirambu com o pintor Garcia e participação do pintor, escultor e músico Descartes Gadelha.

O projeto integra as ações educativas da exposição "Chico da Silva e a Escola do Pirambu" e é definido como um ateliê aberto. Os artistas, portanto, compartilham as inspirações, vivências e técnicas que conduzem os processos criativos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui