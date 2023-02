Glória Maria deu palestra ao O POVO sobre direitos das mulheres

Há quase 13 anos, Glória Maria conversava com o O POVO sobre os direitos das mulheres, a conquista de diferentes espaços pelo feminino, e a constante luta contra o racismo. Após seu falecimento nesta quinta-feira, 2, a jornalista vem sendo lembrada e homenageada por vários profissionais e artistas que admiram sua carreira. No dia 1º de dezembro de 2010, Glória já ressaltava o poder da luta feminina:

“As mulheres agora têm a difícil tarefa de manter e avançar nas conquistas. Tudo ao mesmo tempo”, disse ela ao afirmar que o papel feminino, hoje, supera o da luta feminista, de épocas anteriores.

A jornalista foi uma das convidadas do evento Ceará Mulher, que também contou com a participação do médico Eliano Pelline, na palestra sobre uma vida mais leve sem menstruação; e a defensora pública Mônica Barroso, sobre as mulheres contemporâneas e as violências sofridas por elas.

Na conversa, Glória revelou a dificuldade de encarar e superar os preconceitos. “Descobri algumas formas de afrontar e superar o racismo. Já existe uma mudança de mentalidade”, assegurou.

A fluminense também citou que foi a primeira mulher no Brasil a fazer a cobertura de uma guerra, o confronto das Malvinas, em 1982, provocando muita surpresa na época. Entretanto, o combate da Polícia e Forças Armadas contra os traficantes, no Rio de Janeiro, em 2010, quase três décadas depois, teve uma cobertura maciça feminina, e não causou estranhamento. “Porque hoje já é comum as mulheres ocuparem os espaços, não causa mais espanto”, disse.

