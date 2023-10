Exposição sobre artista Maiara Capistrano é inaugurada no Centro

Neste sábado, 21, às 17 horas, será inaugurada a exposição "Maiara Capistrano - 10 anos" no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. A mostra ficará aberta para visitação de 21 de outubro a 22 de novembro, por intermédio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), com entrada gratuita. A iniciativa comemora uma década de trabalho da artista ao longo de 21 obras.

A proposta é trazer o público para uma imersão no universo de pensamentos e vivências da artista cearense a partir de uma passagem por sua trajetória. As artes compõem o cenário que tem influência direta do surrealismo, explorando mais do movimento artístico por meio das cores, formas e figuras.