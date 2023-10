Cantora Mona Gadelha assume coluna Discografia no Vida&Arte

A cantora, compositora, jornalista e produtora Mona Gadelha assumirá o posto de colunista do Jornal O POVO. Durante as férias do jornalista Marcos Sampaio, Mona irá produzir textos, quinzenalmente durante um mês, para a coluna do Vida&Arte intitulada Discografia.

O primeiro texto da escritora já será publicado neste domingo, 15.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conheça Mona Gadelha

A coordenadora do Porto Iracema das Artes formou-se em Comunicação Social na Universidade Federal do Ceará (UFC) e fez pós-graduação em Globalização e Cultura na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É mestra em Comunicação pelo PPG-COM (Pós-Graduação em Comunicação) da Universidade Federal do Ceará (2018).