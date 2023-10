Escola de Gastronomia Social completa 5 anos com vidas transformadas

Turma da tarde do curso de Confeitaria da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco em 2023.1 Crédito: Izakeline Ribeiro/Divulgação

Na região do Cais do Porto, em Fortaleza, andar pela rua Manuel Dias Branco significa também se deparar com uma estrutura que chama a atenção. Esse cenário se destaca há cinco anos. O tamanho do prédio se relaciona com os sonhos e as transformações vividas por quem nele ingressa. Afinal, esse é um dos objetivos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB). Desde 2018, mais de 27 mil estudantes passaram pela instituição. A escola oferece cursos básicos, profissionalizantes, cozinhas sociais e laboratórios de criação em confeitaria, panificação e fundamentos da cozinha. Homens e mulheres que se dedicam a aprender, a empreender e a transformar vidas a partir da gastronomia - assim como as suas foram alteradas a partir da relação com a escola. Leia também| Escola de Gastronomia Social celebra cinco anos com inovação e ações de impacto

Fruto de uma parceria entre o setor público e o privado, o espaço se consolidou como um centro de referência no pensamento, na inovação, na experimentação e na produção de conhecimento sobre gastronomia social e cultura alimentar. A escola busca proporcionar formações gratuitas “que estimulem o protagonismo cultural e social de jovens, homens e mulheres por meio da cultura alimentar e gastronomia”. Foto: Izakeline Ribeiro/Divulgação Turma da tarde do curso de Confeitaria da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco em 2023.1 Mantida e custeada pelo Governo do Estado do Ceará, a EGSIDB foi construída pelo grupo M. Dias Branco e doada ao Estado. Hoje, é equipamento da Secretaria da Cultura (Secult) e funciona em terreno cedido pela Prefeitura de Fortaleza. Ela integra o projeto de requalificação do Morro Santa Terezinha, no Mucuripe. Confira | Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati acontece em novembro “A escola é resultado de se pensar em uma política pública que trabalhe não só a gastronomia enquanto linguagem potente para proporcionar transformações de vida, mas principalmente ter dentro do nosso conceito a cultura alimentar”, explica Selene Penaforte, superintendente da EGSIDB. Segundo a profissional, a escola tem a missão de “pensar em políticas e ações que fortaleçam a identidade daquilo que o Ceará faz, do que é regional, desenvolvendo parcerias com quem está no campo, com as comunidades tradicionais, indígenas e ribeirinhas”.

Acima de tudo, o espaço é visto como um lugar que entende a comida como “instrumento de transformação social”. Junto com sua instalação, veio a requalificação da área em seu entorno, garante Selene Penaforte. O intuito é também se aproximar cada vez mais da comunidade que circunda o equipamento. Francisco Neto, 31, administra a lanchonete Casa da Merenda junto com seu companheiro, Josimar Augusto, que foi aluno da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco; são vendidos salgados por R$ 1,25 Crédito: FERNANDA BARROS Nos cursos de formação, os alunos podem passar quatro meses aprendendo sobre as áreas de panificação, cozinha e confeitaria. Ao final deles, estão habilitados para atuarem profissionalmente, seja no empreendedorismo ou no próprio mercado de trabalho. A escola também desenvolve pesquisas e planeja ampliar ainda mais seu alcance, indo a diversos municípios cearenses e registrando suas culturas alimentares.

Aos 35 anos, Josimar Augusto conseguiu realizar um sonho de longa data: ganhar qualificação dentro da gastronomia. Desejava participar de uma formação, mas não tinha condições financeiras para isso. Ao entrar na Escola de Gastronomia Social, percebeu que confeitaria, cozinha básica e panificação significavam mais do que imaginava. Ele fez parte da turma mais recente a se formar e tinha como grande objetivo se inserir no mercado de trabalho. Atualmente, trabalha em uma pizzaria, mas está próximo de focar apenas em sua lanchonete: a Casa da Merenda. Ele e seu companheiro, Francisco Neto (na foto), dividem as tarefas para manter o negócio funcionando.