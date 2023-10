Competição de ‘penteado maluco’ é realizada em Fortaleza

Neste final de semana vai acontecer a 1ª Festa do Penteado Maluco, promovida pela Maraponga Food Square e Imprensa Food Square. O público presente no local vai presenciar a competição de penteados mais diferentes e divertidos possíveis na criançada. No sábado, o evento começa às 19 horas com a presença de Pepeu, Pepita e Barrú da Turma da Pakaraka, ao vivo e gratuito.

Já no domingo a brincadeira ocorre no Imprensa Food Square às 18 horas. Na ocasião, também vai ocorrer o lançamento de músicas novas da turma, promoção nos Parque Pakaraka e sessão de fotos. O vencedor levará para casa vários prêmios.

