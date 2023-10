Paul Mccartney no Brasil: Cantor fará show extra em Belo Horizonte

O cantor britânico Paul Mccartney anunciou um novo show no Brasil. Com apresentações marcadas para ocorrer no mês de dezembro nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte, o músico divulgou uma nova data na capital de Minas Gerais.

Previsto para ocorrer no dia 4 de dezembro, uma segunda-feira, as vendas para o show extra em Belo Horizonte serão abertas nesta terça-feira, 10, a partir do meio-dia, no site Eventim, e às 13 horas, na bilheteria presencial do Arena MRV.

