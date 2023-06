Kendrick Lamar faz show no Brasil no GPWeek; confira programação

Kendrick Lamar integra programação do Festival GPWeek 2023; músico Thundercat e o duo Sofi Tukker também fazem show no Brasil

O rapper Kendrick Lamar virá ao Brasil este ano para show no Festival GPWeek. Além de Kendrick, o músico Thundercat e o duo Sofi Tukker também integram a programação do evento.

Marcado para ocorrer nos dias 4 e 5 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, o festival também terá apresentações de Halsey, Machine Gun Kelly, JXDN e do grupo de house music Swedish House Mafia.

Os ingressos para a primeira data do Festival GPWeek estão à venda no site da Eventim, com valores de inteira a partir de R$ 390. Já as vendas para a segunda data terão início na quarta-feira, 28, a partir do meio-dia.

Festival GPWeek 2023: veja programação completa

Sábado, 4 de novembro

Swedish House Mafia

Halsey

Machine Gun Kelly

JXDN

Domingo, 5 de novembro

Kendrick Lamar

Sofi Tukker

Thundercat

Festival GPWeek 2023

Quando : 4 e 5 de novembro



: 4 e 5 de novembro Onde : Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo)



: Allianz Parque (avenida Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo) Vendas e mais informações: no site da Eventim



