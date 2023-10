Cobertura de Vera Fischer no Leblon está à venda por R$ 6 milhões

A atriz Vera Fischer colocou seu apartamento duplex com cobertura à venda. Localizada no bairro Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, a residência da eterna Helena de “Laços de Família”, novela de Manoel Carlos, está sendo anunciada por R$ 6 milhões.

Com 240 metros quadrados, o imóvel possui quatro quartos, cinco banheiros e dois andares. No andar superior há uma piscina e uma grande área descoberta com vista para o Morro Dois Irmãos. A artista e ex-Miss Brasil morou no local por cerca de 20 anos.

