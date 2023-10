Rio de Janeiro é eleita Capital Mundial do Livro de 2025

O Rio de Janeiro sucederá Estrasburgo , localizada no nordeste de França, como Capital Mundial do Livro em 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 6, pela agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Cidades de todo o mundo sucederam-se desde esse ano, incluindo Alexandria (2002), Nova Délhi (2003), Bogotá (2007), Buenos Aires (2011) ou a mexicana Guadalajara (2022). A atual é Acra.

Copacabana Palace, símbolo do Rio de Janeiro, completa cem anos; leia também

“Os livros são ferramentas vitais para acessar, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura e a informação em todo o mundo”, afirmou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.

As celebrações na cidade do Rio começarão no dia 23 de abril de 2025 e, segundo a agência da ONU com sede em Paris, contribuirão para “alfabetização, educação e combate à pobreza”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui