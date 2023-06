Autores LGBTQIAP+ são destaque na Bienal do Livro do Rio de Janeiro

Juan Jullian, Maria Freitas e Pedro Rhuas são alguns dos nomes LGBTQIAP+ confirmados na Bienal do Livro do Rio; evento acontece de 1 a 10 de setembro de 2023

Em 2023, a Bienal do Livro Rio ocorre em setembro com uma edição comemorativa de 40 anos e com uma discussão atual: a comunidade LGBTQIAP+. Os brasileiros Juan Jullian, Maria Freitas, Elayne Baeta, Natalia Borges Polesso e Pedro Rhuas, assim como as norte-americanas Rachael Lippincott e Alyson Derrick, são os nomes da literatura LGBTQIAP+ já confirmados na programação do festival.

Os jovens autores Juan Jullian e Maria Freitas serão convidados da mesa “MUNDOS PARALELOS”, a ser realizada no sábado, 2 de setembro, às 13h, na Arena Palavra-Chave.

O carioca Juan é roteirista da TV Globo e o seu primeiro livro, "Querido Ex" passou 100 dias como o título com temática LGBTQIAP+ mais vendido da Amazon Brasil, de modo que foi relançado em 2020 pela Galera Record. A obra foi indicada a premiações de melhor livro de 2020 pelas revistas Capricho e TodaTeen e a sequência, "Maldito Ex", estreou na lista dos mais vendidos da revista Veja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a mineira Maria, que se identifica como não-binária, bi e demissexual, escreveu livros com temática LGBTQIAP+ com vendas significativas, como "Cartas para Luísa", vencedor do prêmio Mix Literário em 2020, e da coleção de contos com protagonismo bissexual "Clichês em rosa, roxo e azul" (2021).

A baiana Elayne Baeta será um dos nomes fortes da mesa “CLICHÊ, SIM, COM ORGULHO”, marcada para quinta, 7 de setembro, às 17h, na Arena Palavra-Chave. E como todo mundo ama um clichê, a conversa vai girar em torno das novas formas de pensar esse lugar comum nas narrativas. Elayne escreveu o primeiro romance lésbico jovem a integrar a lista dos livros mais vendidos da revista Veja ("O amor não é óbvio", de 2019) e o seu podcast “lésbica & ansiosa” já foi ouvido mais de 100 mil vezes por todo o país.

Casal lésbico escreve em dupla

Dentre as estrelas internacionais da edição comemorativa pelos 40 anos da Bienal está o casal americano Rachael Lippincott e Alyson Derrick. Rachael é coautora dos best sellers que encabeçam a lista do New York Times "A cinco passos de você", "Todo esse tempo" e "Ela fica com a garota" - este último escrito a quatro mãos com a sua companheira Alysson, também autora de "Forget Me Not", ainda inédito no Brasil.

A dupla estará na mesa “ESCREVER (COM) SEU AMOR”, no sábado, 9 de setembro, às 17h, na Arena Palavra-Chave. Dizem que escrever é uma atividade solitária, mas o casal discorda e vai contar, neste painel, como é a experiência de escreverem juntas, além de falar sobre as diferenças e semelhanças de seus próprios processos criativos.

No mesmo dia 9, a escritora e tradutora gaúcha Natalia Borges Polesso estará na mesa “INVENTAR FUTUROS”, a ser realizada às 14h, no Café Literário. Com nove livros publicados entre 2013 e 2022, Natalia vai conversar com outros autores sobre o que o amanhã reserva para a literatura e qual é a contribuição de escritores da sua geração.

Dos seus livros, "Amora" (2015) venceu os prêmios Jabuti, Açorianos e da Associação Gaúcha de Escritores, "Controle"(2019) levou os prêmios Associação Gaúcha de Escritores e Vivita Cartier e foi finalista do Prêmio São Paulo. Com Corpos Secos (2020), ganhou de novo o Prêmio Jabuti, "A extinção das abelhas" (2021) venceu o Prêmio Minuano e esteve entre os finalistas dos prêmios Jabuti e São Paulo.

Autor iraniano nos momentos finais:

Para fechar a noite de sábado, o potiguar Pedro Rhuas será um dos convidados da Festa YA, momento em que teremos música no palco. O seu romance de estreia, "Enquanto eu não te encontro" (2021), virou um best-seller instantâneo no Brasil. Além de escritor e jornalista, Pedro é músico e o seu álbum de estreia, "Contador de História", passou dos 500 mil streamings no Spotify. Pedro busca ampliar a representatividade queer e nordestina, inspirando uma nova geração a acreditar na transformação social através da cultura.

No domingo, 10 de setembro, às 17 horas, o iraniano radicado em Los Angeles Abdi Nazemian vai participar de uma das últimas mesas da Bienal do Livro Rio. Autor, entre outros, de "Tipo uma história de amor" e o seminal "The Walk-In Closet", que ganhou o Lambda Literary Award por Ficção LGBTQIAP+ Estreante. Abdi também é roteirista e produtor executivo e associado de diversos filmes, incluindo o sucesso "Me chame pelo seu nome" (2017), vencedor de mais de dez prêmios, entre eles o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Abdi é um dos autores do livro coletivo "A Gente se vê na Parada", um mosaico de seis histórias que se entrelaçam durante a Parada LGBTQIA+ de São Paulo, considerada a maior do mundo.

“Bienal do Livro Rio 2023”

Quando: de 1 a 10 de setembro de 2023

Onde: Riocentro (Avenida Salvador Allende N° 6.555, Rio de Janeiro)

Mais informações: bienaldolivro.com.br

Sobre o assunto Madonna recebe alta do hospital e está melhor, dizem jornais

Família de Madonna 'se preparou para o pior' após internação, diz site

Djavan divulga show e é criticado por usar suposta ‘linguagem neutra’

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui