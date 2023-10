Morre Reinaldo Pimenta, dublador de ‘Os Simpsons’, ao 76 anos

Professor, advogado e escritor, Reinaldo iniciou sua trajetória na dublagem na década de 1990. Durante sua carreira, participou da dublagem de filmes e séries que ganharam reconhecimento nacional.

Entre as produções que participou como dublador, Reinaldo deu voz aos personagens Kent Brockman, da animação “Os Simpsons" e Golpe Baixo, em “Todo Mundo Odeia o Chris“. Reinaldo também atuou como dublador de grandes franquias do cinema, como em “Harry Potter”, com o personagem Grampo, e em “Star Wars”, com Palpatine.

Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 27 de setembro de 1947, a causa da morte de Reinaldo Pimenta não foi divulgada.