Simony faz primeiro show após tratamento do câncer: ‘Recomeçando’

Cantora Simony faz primeiro show após tratamento do câncer: "Achei que nunca mais ia fazer isso"

A cantora Simony subiu aos palcos novamente após precisar pausar a carreira devido ao diagnóstico de câncer no intestino. O momento ocorreu na noite de segunda-feira, 2, no Teatro Opus Frei Caneca, em São Paulo.

“Eu achei que nunca mais ia fazer isso. Quando você pisa em um palco novamente e canta - que é o que sei fazer, faço desde pequenininha -, é uma emoção muito grande. Como se eu tivesse recomeçando minha vida. Foi isso que senti, um recomeço mesmo”, disse a artista de 47 anos de idade.

Emocionada, Simony conversou com o público no local e comentou que sua recuperação foi “um milagre de Deus”. A cantora foi diagnosticada com câncer em agosto de 2022. Em julho deste ano, Simony confirmou que a doença estava em remissão.