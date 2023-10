TJA promove sessão da peça 'Nada de Novo Sob o Sol do Sertão'

Monólogo "Nada de Novo Sob o Sol do Sertão" é dirigido e interpretado pelo ator Alcantara Costa Crédito: Tim Oliveira/divulgação

O Coletivo Rei Leal realiza sessão gratuita do espetáculo "Nada de Novo Sob o Sol do Sertão" nesta terça-feira, 3, às 19 horas, no Theatro José de Alencar (TJA). A montagem é uma adaptação da obra "Deus Danado" (1993), do dramaturgo e ator João Denys. A peça, dirigida e interpretada pelo ator Alcantara Costa, representa um santuário em ruínas no sertão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM | 'Prometemos Não Chorar' celebra 10 anos com apresentação no RioMar