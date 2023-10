Cantor e influencer Saulo Pôncio é internado na UTI

O músico Saulo Pôncio foi internado na noite de terça-feira, 3, com embolia pulmonar. A informação foi divulgada em nota no Instagram do influenciador. “Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax”, revela.

O comunicado detalha que, a princípio, o cantor poderia estar tendo um possível infarto, devido a “similaridade dos sintomas”. Após os exames, o ex-membro do duo Um44K foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca.

