Morre Olga Paiva, referência em patrimônio cultural, aos 78 anos

Pesquisadora e referência em patrimônio cultural, Olga Gomes de Paiva deixa legados de ações e pensamentos em arte, cultura e memória Crédito: Evilázio Bezerra em 10/1/2015

Morreu na noite da segunda-feira, 2, aos 78 anos, a pesquisadora, filósofa, antropóloga, curadora e referência em patrimônio cultural Olga Gomes de Paiva. A cearense vinha há alguns anos lidando com a Doença de Parkinson e estava internada por complicações da doença. O velório acontece a partir das 13h30min na capela do cemitério São João Batista e o sepultamento ocorre às 16 horas. Um dos nomes centrais para a construção das ações e pensamentos acerca dos patrimônios culturais materiais e imateriais no Estado, Olga teve atuação relevante gestora. A pesquisadora foi diretora do Theatro José de Alencar em 1993 e também superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ceará. Além da ação cultural, Olga também se destacou em frentes diversas de lutas como a favor da manutenção da Praça Portugal, do Parque do Cocó e da elaboração do Plano Estadual de Cultura do Ceará.