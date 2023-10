Márcio Garcia é processado por ‘fake news’ contra indústria leiteira

Associação Brasileira dos Produtores de Leite está processando Márcio Garcia por divulgar fake news sobre produção do leite no Brasil; Abraleite pede indenização de R$100 mil

O apresentador Márcio Garcia está sendo processado por disseminar “fake news” sobre a produção de leite. Aberto pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite), o processo leva em consideração um vídeo compartilhado pelo artista no qual alega possíveis maus-tratos aos animais durante a produção de leite.

Na publicação compartilhada em meados de agosto, Márcio criticava o consumo de leite de vaca no Brasil e apontava os malefícios para os animais que mantêm a indústria leiteira. A postagem original era da Mercy for Animals, ONG internacional de proteção animal.

De acordo com a Abraleite, Márcio propagou informações falsas que podem afetar a indústria de laticínio, bem como “prejudicar a atividade no País”, já que os mais de 10 milhões de seguidores no Instagram do apresentador podem ser “influenciados”.