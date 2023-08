Abraleite pede a governo medidas estruturantes para frear crise do setor de lácteos

"Precisamos não só de medidas a curto prazo, para se resolver a crise que se instalou em decorrência das importações predatórias recordes, mas que também possa se desenvolver por meio do grupo de trabalho interministerial ações estruturantes com o setor privado para que tornemos o País mais competitivo", afirmou o presidente da Abraleite.

Borges afirmou que Fávaro se mostrou interessado em continuar a trabalhando a pauta do setor leiteiro com o grupo interministerial.

Segundo Borges, um dos objetivos do setor é inserir o leite na pauta das exportações brasileiras. "Queremos é que o País passe não só a abastecer a população, mas também exportar o excedente. Hoje, estamos correndo risco de desabastecimento no médio prazo, pelo fato de que o Brasil está voltando a ser dependente das importações", observou.

De acordo com dados da Abraleite, as importações passaram a responder entre 11% e 12% do leite consumido no País ante 3% da média histórica. "Já tivemos essa situação no passado, quando o Brasil importava 30% do que consumia. Isso é uma ameaça", ponderou, acrescentando que a importação não diminuiu os preços pagos pelo consumidor no varejo.

No último mês, o governo anunciou destinação de R$ 200 milhões para compras públicas de leite em pó e elevou alíquotas de importação de lácteos fora do Mercosul como medidas emergenciais de socorro aos setor leiteiro.