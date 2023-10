Disney+ anuncia bloqueio de compartilhamento de contas

O serviço de streaming Disney+ está se preparando para o bloqueio do compartilhamento de senhas, em política semelhante com a adotada recentemente pela Netflix. Os assinantes no Canadá já estão recebendo alertas sobre essa mudança. De acordo com informações do canal canadense Mobile Syrup, os usuários do país receberam e-mail informando que a partilha de senhas será proibida a partir de 1º de novembro deste ano.

No e-mail enviado aos usuários no Canadá, a Disney comunica que as restrições se referem à “capacidade de compartilhar sua conta ou credenciais de login fora de sua casa” dos assinantes. “Domicílio” abrange o conjunto de dispositivos associados à residência principal de um assinante e usados pelas pessoas que moram lá, de acordo com a central de ajuda do streamer. O aviso também advertiu que o não cumprimento da regra resultará no término do acesso ao serviço por parte do assinante.

Em maio deste ano, a Netflix passou a cobrar uma taxa extra no Brasil, referente a R$ 12,90 para quem divide sua conta com pessoas em outros domicílios. Já no comunicado pela Disney, não está previsto nenhum procedimento similar, apenas o bloqueio das contas que não seguirem a nova medida.