Greve dos roteiristas de Hollywood chega ao fim após acordo

O sindicato de roteiristas de Hollywood (WGA, sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira, 26, o fim da greve da categoria nos Estados Unidos. A decisão acontece após a votação que aprovou com unanimidade o acordo fechado com representantes dos estúdios. A paralisação foi encerrada nesta quarta-feira, 27.

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p