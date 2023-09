Ana Furtado comemora penúltimo remédio para tratamento do câncer

A apresentadora Ana Furtado comemorou o fim da cartela de remédios que tratavam o câncer. Nesta sexta-feira, 29, a comunicadora compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo contando que falta apenas mais um comprimido para encerrar a medicação.

“Penúltimo dia do tamoxifeno! Eu não tenho dúvidas de que tudo passa! Amém”, escreveu na legenda da publicação. Atuando no bloqueio do estrogênio nas células de tumores receptores de hormônio positivo, o remédio é utilizado para combater o câncer de mama.

No mês de maio de 2018, Ana Furtado foi diagnosticada com câncer de mama e realizou a cirurgia de retirada do tumor em dezembro do mesmo ano. Em setembro de 2023, a ex-apresentadora da Rede Globo revelou que estava curada do câncer.