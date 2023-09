Lilia Schwarcz e Flávio Gomes participam de evento sobre design

Projeto Design e Literatura - Com Textos recebe convidados especiais em evento de lançamento no Museu da Fotografia no próximo dia 5 de outubro

Importantes nomes do pensamento da História do Brasil, Lilia Schwarcz (USP) e Flávio Gomes (UFRJ) são os convidados especiais do lançamento do projeto Design e Literatura - Com Textos. Realizado pela Prefeitura de Fortaleza, o evento gratuito ocorre no próximo dia 5 de outubro, às 19 horas, no auditório do Museu da Fotografia.

A partir de uma visão interdisciplinar do design, o projeto objetiva conectar o campo a discussões sobre racismo, sexismo, xenofobia e capacitismo, por exemplo. A estreia do projeto se dará sob o tema "Raça, Cultura e Política" e terá mediação do curador e galerista Max Perlingeiro.