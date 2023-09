Ingressos a R$ 12: Semana do Cinema inicia nesta quinta, 28

Com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), a ação também oferece combos com pipoca e refrigerante com valores especiais.

A Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) inicia nesta quinta-feira, 8, a Semana do Cinema. Até o dia 4 de outubro, salas de cinema de todo o País - associadas - podem disponibilizar ingressos de R$ 12 .

Essa é a terceira edição da Semana do Cinema. Em fevereiro, a ação registrou um crescimento de 180% no público em relação à semana anterior, aponta levantamento da Comscore. Ao todo, mais de 3,7 milhões de espectadores foram aos cinemas no período.

“Com a campanha celebramos a presença do público e democratizamos no país ainda mais o acesso a magia que só a experiência cinematográfica proporciona. É a grande diversão dos brasileiros de todas as idades ”, salienta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

Semana do Cinema

Onde: em todos os cinemas associados a Abraplex e outros participantes; (UCI Iguatemi, Cinépolis Riomar)



Quando: de 28 de setembro a 4 de outubro;

Todas as sessões sala tradicional 2D;

Quanto: R$ 12