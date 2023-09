Sidney Magal fala sobre aposentadoria da música: ‘Não quero mais’

Com mais de 50 anos de carreira, Sidney Magal pensa sobre aposentadoria após passar mal durante show

Na época, o artista de 73 anos de idade teve um pico de pressão que ocasionou um sangramento espontâneo agudo cerebral. Na entrevista à Record, Magal detalhou que “estava com um coágulo no cérebro” e que, devido à pressão alta, levou ao sangramento “não muito grande, não muito forte”.

“Senti uma tontura em uma certa música, ainda bem que não era a música 'Me Chama que Eu Vou', porque vai que o homem lá [Deus] interpreta como um aviso. Era uma coisa que nunca tive na vida . Senti uma tontura estranha, que vi tudo rodando, e quando fui dançar, as pernas não estavam respondendo”, descreve.

O cantor Sidney Magal comentou sobre o seu futuro na música em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record. Exibido no domingo, 24, o artista relembrou da internação após passar mal durante um show ocorrido no mês de maio, realizado na cidade de São José dos Campos.

Sidney Magal dá detalhes sobre possível aposentadoria

Com 50 anos de carreira musical, Sidney Magal revelou que pensa em se aposentar. “Não da voz, mas aposentadoria da profissão para não ter mais compromissos, porque eles são realmente cansativos. Cantar, eu vou cantar sempre, enquanto a minha voz existir, com alma e com força”, explica.

Pedindo desculpas aos fãs pela declaração sobre o seu futuro na música, o dono dos hits “Sandra Rosa Madalena”, “Meu sangue ferve por você” e outros hits que marcaram gerações, comentou sobre não aguentar mais os diversos compromissos enquanto artista.

“Eu quero que meu corpo não tenha compromissos, não quero mais pegar avião, não quero mais ficar em hotel. São quase 60 anos de carreira, não quero mais isso para mim”, desabafa.



