Leny Andrade é homenageada em show gratuito no sábado, 23, no CCBNB

Com entrada gratuita, o projeto “Jazz em Cena” homenageia uma das maiores cantoras brasileiras, Leny Andrade, com show no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB), neste sábado, 23, às 19 horas.

O show conta com o cantor paulistano Zé Luiz Mazziotti e o pianista amazonense radicado no Ceará Tito Freitas, parceiros musicais de Leny em vida. Ao lado deles, Alex Moreira (trompete), Netinho de Sá (contrabaixo), Ricardo Pontes (bateria) e uma participação do cantor e compositor cearense Marcos Lessa.

Zé Luiz Mazziotti fez parte do grupo de amigos que cuidaram de Leny até o fim da vida da intérprete, que residiu no Retiro dos Artistas e recebeu apoio de colegas de arte e cultura, como a produtora, escritora e apresentadora cearense Fernanda Quinderé. Tito Freitas, que residia no Rio de Janeiro, tocou com Leny por muitos anos.