30º Festival de Cinema de Vitória inicia com obra que debate aborto

Depois de estrear no Festival de Roterdã, o documentário "Represa", dirigido por professor da UFC, estreia no Brasil na Competitiva do Festival de Vitória

Documentário fortíssimo sobre o aborto, "Incompatível com a Vida" de Eliza Capai, abriu a o 30º Festival de Cinema de Vitória (ES). Um dos mais tradicionais festivais do País começou na última segunda-feira, 18, e segue até sábado, 23, exibindo um total de 98 filmes, sendo cinco longas na principal competitiva, 93 curtas e uma mostra competitiva de videoclipes, que juntos, apresentam um recorte da produção audiovisual brasileira contemporânea. O evento capixaba apresenta 12 Mostras Competitivas, além de workshops, debates e eventos culturais, de programação 100% gratuita.

Incompatível com a Vida

Tomando emprestado para o seu título um termo médico que denomina o diagnóstico pré natal de malformação congênita, implicando na morte do feto ainda no útero ou após o parto, "Incompatível com a Vida" (2023) é um corajoso auto retrato do registro da gravidez e aborto de sua diretora, Eliza Capai, que também conversa com outras mulheres que tiveram vivências dolorosas parecidas à sua. Documentário vencedor do Festival É Tudo Verdade 2023, consegue ser, ao mesmo tempo, potente, informativo, mas também repulsivo e até invasivo com os sentimentos alheios.

Em meio à importante questão de saúde que a relatora do caso e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, deve começar a julgar em breve numa ação que pede a descriminalização do aborto, a ser realizado até 12 semanas de gestação, a narrativa documental se faz necessária, mas algumas de suas sequências não. Especialmente duas despedidas, uma com seu feto, pós aborto, e outra ao fim do próprio relacionamento. E se durante a exibição do longa era comum ouvir grandes fungados que entoavam um choro dolorido, ao final do filme, gritos e palmas para a dura obra de Eliza Capai.