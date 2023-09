Artistas trans refletem sobre próprias infâncias em exposição

Obra 'Parque Eólico' (2023), de Levi Banida, compõe exposição Crédito: Levi Banida / divulgação

Reunindo obras de 10 artistas trans, travestis e não-bináries do Ceará, a exposição "A Primeira Galeria do Mundo" terá abertura neste sábado, 16, às 15 horas, no Porto Dragão. A mostra reúne criações e elaborações artísticas sobre os processos de crescimento de pessoas dissidentes de forma fabular e lúdica. O acesso é gratuito e livre para todos os públicos. Com curadoria de Levi Banida, a exposição traz obras de Aires, Arrudas Maria, Ayume Andrade, Beija Aragão, Bento Leite, Chate, Dami Cruz, Indja, Levi Banida e Sy Gomes. A programação da abertura irá contar com atividade especiais.