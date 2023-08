Visibilidade Lésbica: filmes temáticos que você precisa assistir

Celebre o mês da visibilidade lésbica assistindo à produções audiovisuais que expressam o amor e a sexualidade feminina Crédito: Reprodução / Safo de Lesbos

No calendário da diversidade, agosto celebra a visibilidade, a força e a luta de pessoas lésbicas, cuja orientação sexual é contestada, fetichizada e objetificada diariamente. O Mês da Visibilidade lésbica tem origem no 1° Seminário Nacional de Lésbicas, em 1996, promovido para chamar a atenção e lembrar a existência da minoria. Para a comunidade lésbica, ter estabelecido um mês que se volta para sua inclusão e visibilidade reforça a importância de combater a lesbofobia e o apagamento da sexualidade feminina. Literatura sáfica dá protagonismo ao amor entre mulheres Nesse sentido, uma maneira de combater o apagamento é passar por produções artísticas que reverberam a naturalização da sexualidade e do amor entre mulheres. Foi pensando nisso que O POVO separou para você uma lista de filmes com a temática do lesbianismo. Confira:

Mês da visibilidade lésbica: A Criada (2016) A criada Crédito: Divulgação A Criada é um filme coreano dirigido por Park Chan-Wook com Kim Min-Hee e Tae-ri Kim. Passando por drama e por suspense erótico, a trama mostra a criada, Sooke (Kim Tae-ri), que foi convocada para se infiltrar na família de Hideko (Kim Min-Hee), uma mulher que carrega uma grande herança japonesa.

A princípio, Sooke chega ao seu novo trabalho com más intenções e impressões sobre sua nova patroa rica, que ela não esperava que fosse tão linda. A história se divide em duas partes, passando pela visão das duas protagonistas. Mês da visibilidade lésbica: Nunca Fui Santa (1999) Nunca Fui Santa Crédito: Divulgação Nesse filme, Megan é uma estudante que adora ser animadora de torcida e namora um jogador de futebol. Sua vida suburbana sofre uma reviravolta quando sua família suspeita de que ela pode ser lésbica. Eles decidem mandá-la para uma escola de “reorientação sexual”, onde ela questiona sua sexualidade pela primeira vez.

Mês da visibilidade lésbica: Retrato de uma Jovem em Chamas (2019) Retrato de uma Jovem em Chamas Crédito: Divulgação Na produção francesa, Marianne é uma jovem pintora na França do século 18, com a tarefa de pintar um retrato de Héloïse para seu casamento, sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo. Aos poucos, a relação das duas se transforma em um relacionamento intenso e apaixonado.

Mês da visibilidade lésbica: Flores raras (2013) Flores Raras Crédito: Divulgação Esta produção brasileira é dirigida por Bruno Barreto, que se inspirou no livro Flores Raras e Banalíssimas. A obra conta a história de amor entre duas mulheres, com a ambientação se passando no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960. Elizabeth Bishop (interpretada por Miranda Otto) é uma poetisa de Nova York que deixa a metrópole agitada e ruidosa para desembarcar no Rio de Janeiro caloroso e natural. Na cidade maravilhosa, ela conhece a arquiteta Lota de Macedo Soares (Glória Pires), com quem logo se engaja numa relação feliz e turbulenta.