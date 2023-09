Demolição de casa de Marilyn Monroe é suspensa por Conselho de LA

A decisão veio após uma moção de última hora, que tem objetivo de transformar o imóvel em um monumento histórico-cultural . Segundo Traci Park, membro do Conselho, a casa foi vendida em julho deste ano e os novos proprietários entraram com um pedido de demolição em agosto.

A conselheira contou que diversos pedidos para salvar a residência chegaram ao seu escritório após a divulgação que ela poderia desaparecer. “Todos os nossos telefones da prefeitura e do escritório de campo tocaram sem parar nas últimas 48 horas”, afirmou.

O pedido de moção emergencial de Park foi aprovado pela Câmara Municipal de Los Angeles na sexta-feira. Ele prevê o início do processo do reconhecimento da casa como um local histórico. Com a medida aprovada, a demolição está suspensa e aguarda a análise do imóvel que será realizada do Escritório de Recursos Históricos.

A identidade dos novos donos da casa é desconhecida, devido à compra ter sido feita sob uma sociedade de responsabilidade limitada (LLC).

Marilyn Monroe comprou a residência em Brentwood, considerado um bairro nobre, em fevereiro de 1962, seis meses antes de sua morte. Na época, ele foi adquirido por US$ 77.500 e atualmente, ela é avaliada em cerca de US$ 8 milhões. A estrela do cinema hollywoodiano faleceu no local depois de uma overdose provocada por calmantes.