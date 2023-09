Morre Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, aos 56 anos

Com insuficiência hepática em estado terminal, Steve Harwell morreu aos 56 anos; o músico vendeu milhões de discos e marcou a trilha do filme "Shrek"

Steven Scott Harvell nasceu em no dia 9 de janeiro de 1967, na cidade de Santa Clara, Califórnia. Ele começou a carreira como rapper do grupo F.O.S. , até formar o Smash Mouth, em 1994, com os amigos Kevin Coleman, Greg Camp e Paul de Lisle.

O primeiro álbum da banda foi "Fush Yu Mang", de 1997. O primeiro grande hit do Smash Mouth foi "All Star", que veio no disco seguinte, "Astro Lounge". Outra faixa famosa da banda é "I'm a believer", cover dos Monkees que fez parte da trilha do filme "Shrek" (2001).

"O legado de Steve viverá através da música. Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy, sem mencionar as centenas de filmes. e colocações na televisão e, claro, aqueles recursos musicais em Shrek”, comentou Robert Hayes em nota.

"A voz icônica de Steve é uma das vozes mais reconhecidas de sua geração. Ele amava os fãs e adorava se apresentar. Steve Harwell era um verdadeiro original americano. Um personagem grandioso que subiu ao céu como uma vela romana. Steve deve ser lembrado por seu foco inabalável e determinação apaixonada de alcançar o auge do estrelato pop", acrescentou.

