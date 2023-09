Kayky Brito: estado de saúde e últimas notícias do ator

Ator foi atropelado por motorista de app no último sábado, 2, em uma avenida no Rio de Janeiro; veja o estado de saúde de Kayky Brito e últimas notítcias

O ator Kayky Brito, de 34 anos de idade, segue internado após ter sido atropelado no último sábado, dia 2, no Rio de Janeiro.

Kayky Brito: namorada do ator chega ao hospital e diz estar esperançosa; VEJA



Kayky Brito: o que aconteceu com o ator

O acidente aconteceu quando Kayky estava acompanhado do apresentador Bruno de Luca e outros amigos em um quiosque, no Rio de Janeiro, na madrugada do sábado, dia 2.

O ator atravessou a avenida para buscar um pertence no carro e, quando voltou, foi atropelado por um motorista de aplicativo.

O condutor do volante levava uma passageira com um bebê, e ainda tentou desviar do ator, mas não conseguiu. O motorista aguardou a chegada dos policiais e do Corpo de Bombeiros, e tem cooperado com as investigações.

Além disso, Maria Estela, uma das passageiras, disse que o profissional do aplicativo não estava em alta velocidade. Kayky Brito e o motorista passaram pelo teste de alcoolemia, e os dois deram negativo.