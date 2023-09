Kayky Brito: namorada do ator chega ao hospital e diz estar esperançosa

Kayky Brito foi diagnosticado com politraumatismo e teve de traumatismo craniano após ser atropelado na madrugada deste sábado, 2, no Rio de Janeiro

A companheira de Kayky Brito, Tamara Dalcanale, 34, chegou ao hospital Copa D'Or, onde o ator está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde sábado, 2. Ele foi atropelado e está sedado e usando ventilação mecânica.

Para seus seguidores, Tamara agradeceu as orações e disse estar esperançosa sobre o estado de saúde do ator: “Que Deus dê força e ilumine meu amor! Após vê-lo no CTI estou esperançosa, sigo com fé e acreditando que ele vai conseguir ficar bem. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio e orações”.

Kayky e Tamara estão juntos desde 2021 e têm um filho fruto do relacionamento, o pequeno Kalel, de quase dois anos de idade.