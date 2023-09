Cantor português Tiago Nacarato faz show em Fortaleza em setembro

Tiago Nacarato se apresenta Theatro José de Alencar no mês de setembro

O músico Tiago Nacarato retorna ao Brasil para shows em diversas cidades do país. Trazendo a turnê “Digressão”, o cantor e compositor português fará show em Fortaleza no dia 24 de setembro.

Marcado para ocorrer no Theatro José de Alencar, a apresentação do músico marca o retorno do artista nascido em Portugal à terra dos pais. Na ocasião, Tiago irá apresentar “Peito Aberto”, seu mais novo álbum lançado em maio de 2022.

Além do novo disco, o músico também irá cantar os sucessos já conhecidos pelo público, como “Onde anda você”, “Areia Fina”, “A pessoa que você mais ama”, entre outras canções.