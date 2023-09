Inscrições para mostra competitiva do 17º For Rainbow são abertas

Filmes que abordem temáticas de identidade ou questões LGBT+ podem ser inscritos na Mostra Competitiva do 17º For Rainbow

Prevista para ocorrer entre os dias 7 e 14 de dezembro, a 17ª edição do For Rainbow: Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero abriu as inscrições para a mostra competitiva nesta segunda-feira, 4.

Os interessados em participar da nova edição do festival podem inscrever gratuitamente filmes de qualquer nacionalidade e gênero, podendo ser curta ou longa-metragem, desde que tenham sido finalizados após o dia 1º de janeiro de 2021 e abordem temáticas de identidade ou questões LGBT+.

Os filmes selecionados vão poder concorrer nas categorias de Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Fotografia, Melhor Arte, Melhor Som, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição. Além de Melhor Longa-Metragem, Melhor Curta-Metragem e Melhor Produção Cearense.