Bailarina de Iza é encontrada com ‘confusão mental’, diz família

A bailarina Mileide Guedes foi localizada após ser dada como desaparecida desde o último sábado, 2, no Rio de Janeiro. Membro do balé de Iza, a cantora havia compartilhado a foto de Mileide em sua rede social para ajudar na localização da dançarina.

De acordo com um comunicado divulgado pela família da jovem de 24 anos de idade, Mileide foi encontrada na noite de domingo, 3, e apresenta “certa agressividade e confusão mental”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, Mileide Guedes se apresentou na 12º DP em Copacabana, no Rio de Janeiro, acompanhada de um amigo. A Polícia Civil do município seguirá com as investigações para saber o que ocorreu com a bailarina.