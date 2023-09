Bailarina de Iza desaparece e cantora pede ajuda: 'Coração apertado'

Mileide Guedes, 24 anos, desapareceu no último sábado, 2, no Rio de Janeiro. Segundo a família, a bailarina da cantora Iza foi vista pela última vez no Hospital Salgado Filho. Ela teria sido assaltada e espancada, além de levar um tiro na perna. A artista veio de Brasília para o Rio para os ensaios de uma apresentação no dia 10 de setembro.

Testemunhas disseram que viram Mileide perto de um teatro em Copacabana onde, segundo relatos, parecia desorientada. A família acredita que a bailarina passa por um surto psicótico após o trauma.

Nas redes sociais, Iza compartilhou uma foto da bailarina e pediu ajuda para encontrá-la. “Mileide Guedes é dançarina e está desaparecida. Toda e qualquer informação é muito importante nesse momento! Se souber de algo, entre em contato nos números: (61) 99937-8245/(61) 99971-2313. Coração está apertado”, escreveu Iza.